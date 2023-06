Le festival «Il est temps d’en rire» revient au Lac de Genval avec «Nuit d’Ivresse»: «La thématique reste tout à fait d’actualité»

L’histoire n’a pas changé. Dans un bistrot de gare comme il n’en existe plus, un présentateur télé un peu ringard comme il en existe encore. Arrive une fille paumée, candide, en perm’ de sortie. Il a l’habitude d’être reconnu, elle ne le reconnaît pas. Un 3e larron se tape l’incruste : le serveur du bar, collant et bavard comme un serveur de bar. La rencontre nocturne est désinhibée et explosive ; la gueule de bois matinale, honteuse et jouissive. Ils ne sont pas frais, ils sont parfaits.

« Pourquoi le monter aujourd’hui ? Pourquoi avoir attendu 35 ans ? Sans doute d’abord, parce que mon travail pendant ces 28 années au Théâtre de la Toison d’Or a été d’encourager la création et de découvrir de nouveaux auteurs et « locaux ». Ensuite, il est toujours difficile de s’approprier des textes créés et joués par ses auteurs eux-mêmes. Le temps et la distance rendent la chose possible aujourd’hui », explique la metteuse en scène Nathalie Uffner. « La thématique reste tout à fait d’actualité : la rencontre cruelle et jouissive pour le public entre ‘les gens d’en haut’ et ‘les gens d’en bas’, horrible expression, reflet d’une part de nos sociétés, maintes fois traitée au cinéma et à la télévision (par exemple dans la série Downton Abbey ou encore Titanic, sur un ton plutôt dramatique et au cœur d’une époque). Mais aujourd’hui certaines émissions populistes, comme TPMP, nous font croire que nous avons affaire à une horizontalité dans les relations alors que pas du tout ! On voit bien que les gens de la télé restent des puissants et ceux qui la regardent des victimes. »