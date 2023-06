Thomas, tiktokeur de Charleroi, était aux fausses funérailles de «Ragnar le fou»: «Quand il est descendu de l’hélico, j’ai cru rêver» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’information avait fait grand bruit sur Tiktok il y a quelques jours. « Ragnar le fou », un tiktokeur originaire de Soumagne, était annoncé mort par sa famille et ses proches.

Mais alors que les funérailles se tenaient ce dimanche 11 juin à son domicile, un hélicoptère débarque. Chez les proches de Ragnar, c’est l’incompréhension, surtout lorsque l’engin s’est posé à quelques mètres d’eux. Mais le plus gros choc, c’est lorsque le présumé défunt... est sorti bel et bien vivant de l’hélicoptère, surprenant d’une manière choquante sa famille et ses amis.

Thomas, un tiktokeur carolo de 22 ans, était présent lors des funérailles. Lui aussi pensait que son ami était mort. Il témoigne de cette scène surréaliste, encore sous le choc.