Ligue des champions: Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dans l’équipe-type de la saison!

Le but de Rodri à la 68e minute a fait la différence face à l’Inter (1-0) et a ainsi offert un triplé historique aux Skyblues : championnat-coupe-Ligue des champions.

Le buteur de Manchester City en finale samedi à Istanbul face à l’Inter Milan, l’Espagnol Rodri, a été nommé joueur de la Ligue des champions de l’année par le panel d’observateurs techniques de l’UEFA. Sept joueurs de City ont fait partie de l’équipe de la saison, où figurent deux Diables rouges Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. L’attaquant norvégien de City Erling Haaland a été désigné auteur du but de la saison.

Rodri, 26 ans, a participé à tous les matchs de City en Ligue des champions cette saison, à l’exception d’un seul, et le but de samedi est son deuxième dans la compétition cette année.

Le milieu de terrain espagnol a été rejoint par six de ses coéquipiers dans l’équipe-type de la saison : Haaland, Kevin De Bruyne, John Stones, Ruben Dias, Bernardo Silva et Kyle Walker.

Federico Dimarco et Alessandro Bastoni de l’Inter ont également été sélectionnés, de même que le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois et l’attaquant brésilien du Real Vinicius Junior.