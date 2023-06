Michy Batshuayi plante un doublé et offre la Coupe de Turquie à Fenerbahce! (vidéos)

Fenerbahce a remporté sa 7e Coupe de Turquie dimanche, en disposant de Basaksehir (2-0) au stade Gürsel Aksel d’Izmir, grâce notamment à un doublé de Michy Batshuayi en première mi-temps.

Batshuayi a très vite ouvert le score dès la première minute. Peu après le coup d’envoi, il était lancé dans l’axe par Arda Guler et a dribblé le gardien adverse avant de finir dans le but vide. L’attaquant des Diables rouges (50 sélections, 27 buts) a doublé la mise (29e) sur un centre venu de la droite et a mis à l’abri son équipe pour le reste du match. Batshuayi est sorti en toute fin de rencontre, remplacé par Serdar Dursun (90e+1).