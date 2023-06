Cinq choses à savoir sur BTS, superstars de la K-pop qui fêtent leurs 10 ans

« En tant que groupe sud-coréen d’idoles, BTS a brisé beaucoup d’idées reçues et d’obstacles dans l’industrie (musicale) pour se hisser au sommet des classements musicaux et être nommé aux Grammy » Awards, relate à l’AFP Jeff Benjamin, qui tient la rubrique K-pop du magazine Billboard.

« Mais surtout, ils ne l’ont pas fait en ajustant leurs points de vue, leurs perspectives ou leur langage pour plaire à un marché plus large, mais en s’affirmant pleinement comme les musiciens de K-pop qu’ils sont. »

Quelle influence ?

En dehors de la musique, le groupe soutient depuis longtemps des causes progressistes, qu’il s’agisse des manifestations Black Lives Matter ou du combat contre le racisme anti-asiatique aux Etats-Unis.

Ses membres se sont exprimés aux Nations unies et ont été reçus à la Maison Blanche, tout en restant l’un des groupes les plus populaires du monde sur les réseaux sociaux.

Avant BTS, la K-pop « était perçue comme un (phénomène) de niche, séparé de la culture » internationale, raconte à l’AFP Sarah Keith, spécialiste des médias et de la musique à l’université Macquarie en Australie.

« La popularité mondiale de BTS a conduit à un renversement de cette perspective. On peut affirmer que BTS a changé la façon dont le monde perçoit la Corée du Sud. »

Comment leur anniversaire va-t-il être célébré ?

Paradoxalement, la formation est actuellement en pause tandis que deux de ses membres effectuent leur service militaire obligatoire au terme d’un débat de plusieurs années au sujet d’une éventuelle exemption. Jin, le plus âgé du groupe, a rejoint l’armée en décembre, et J-Hope en avril.

Pour son anniversaire, BTS a toutefois sorti un single la semaine dernière, « Take Two », comme un clin d’oeil au nouveau chapitre qui s’ouvre après une décennie prolifique. « Chacun des sept membres a participé à +Take Two+ », a déclaré leur agence Hybe. « La chanson exprime leur reconnaissance envers ARMY, pour tout l’amour dont on les couvre. »

De hauts lieux touristiques de Séoul, comme la tour Namsan ou le Dongdaemun Design Plaza, seront pour l’occasion illuminés de violet, la couleur d’ARMY.

RM, le leader du groupe, prendra part au point d’orgue des célébrations, un événement au parc de la rivière Han à Séoul le 17 juin.

En pause ?

Le groupe avait invoqué l’épuisement et la pression causés par son succès stratosphérique lors de l’annonce d’un hiatus en 2022, expliquant que chacun des membres allait prendre une pause pour se concentrer sur sa carrière en solo.

RM avait alors affirmé que le secteur de la K-pop, connu pour sa concurrence acharnée, ne lui permettait pas de mûrir en tant qu’artiste. Le groupe « doit sans cesse produire de la musique et faire quelque chose », avait-il décrit, expliquant avoir « besoin de réfléchir et d’avoir du temps pour moi ».

Depuis l’annonce, Jimin a publié en mars un album solo de six titres, « Face », dont le single « Like Crazy » est le premier d’un artiste sud-coréen à être devenu N.1 aux Etats-Unis. Suga effectue quant à lui sa première tournée mondiale en solo.

Et après ?

Selon des médias locaux, leur pause pourrait durer jusqu’à sept ans si le groupe décide d’attendre la fin du service militaire de chacun des membres avant de reprendre ensemble le chemin des studios.

L’obligation pour les sept artistes de rejoindre l’armée ralentit la croissance mondiale de la K-pop, a déclaré en mars leur producteur, Bang Si-hyuk, qui a mis en avant les derniers chiffres – y compris les classements mondiaux et les ventes d’albums.

« Reste à voir comment le groupe pourra se reformer en tant que groupe de sept membres une fois leur service militaire terminé, car c’est habituellement une période difficile pour les groupes d’artistes masculins », juge Sarah Keith.