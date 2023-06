Héros de Manchester City en finale de Ligue des champions, Rodri confie avoir «joué comme une merde» (vidéo)

Manchester City a décroché sa première Ligue des champions samedi soir en s’imposant 1-0 face à l’Inter Milan. Le héros de la soirée s’appelle Rodri, buteur à la 68e minute alors que les Skyblues étaient bien tenus par les Nerazzurri. L’Espagnol a d’ailleurs été désigné meilleur joueur de la finale. Pourtant, à l’entendre, il n’était peut-être pas la personne à récompenser.

« C’est un rêve qui devient réalité », a confié Rodri à l’issue de la rencontre au micro de BT Sports, visiblement très ému. « Je n’ai pas été bon en première mi-temps. J’ai joué comme une merde à vrai dire. Et ensuite, j’ai changé ma mentalité. Je me suis dit qu’il fallait que je surmonte ça et à la fin, je marque un but. C’est incroyable. »