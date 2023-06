Exécutif des Musulmans: l’EMB dénonce un nouveau coup de force du ministre de la Justice à son encontre, une «croisade»

Un nouvel arrêté royal reconnaissant l’ASBL comme nouvel organe dirigeant temporaire du culte musulman serait en préparation, voire déjà signé, au mépris du principe de séparation de l’Église (la Mosquée en l’occurrence) et de l’État, de la liberté de culte et de son autonomie, ajoute l’EMB.

Une attitude « inacceptable »

Pour son président, Mehmet Üstün, «cette attitude incompréhensible du ministre de la Justice envers le culte musulman est inacceptable et constitue une ingérence intolérable dans la liberté de culte, telle que reconnue par la Constitution belge. Ceci d’autant plus que l’EMB demande au ministre de la Justice de l’inclure dans les discussions relatives à la représentativité du culte musulman et que celui-ci continue pourtant à agir de façon occulte et non transparente».