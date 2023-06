Japon: l’audience du meurtrier présumé de Shinzo Abe annulée après la découverte d’un objet suspect

Le tribunal de Nara (ouest du pays) n’était pas en mesure de confirmer immédiatement les informations de la chaîne de télévision publique NHK et d’autres médias nippons, qui ont déclaré que le site avait été évacué après l’arrivée au tribunal de ce qui semblait être un « sac non identifié ».

M. Yamagami, 42 ans, a été inculpé en janvier pour « meurtre et violation de la loi » sur le contrôle des armes, et risque la peine de mort s’il est jugé coupable.

Shinzo Abe, figure politique nippone la plus connue aussi bien dans son pays qu’à l’étranger, avait battu le record de longévité d’un Premier ministre en exercice au Japon : plus de huit ans et demi en 2006-2007 et 2012-2020.