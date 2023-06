«Un grand parmi les grands», «Le Big Three est désormais le Big One»… la presse salue la victoire historique de Novak Djokovic à Roland-Garros

Novak Djokovic est entré encore un peu plus dans la légende en remportant dimanche son 23e titre du Grand Chelem. Vainqueur de son 3e Roland-Garros en disposant de Casper Ruud, le Serbe est devenue le premier joueur masculin à atteindre ce total et n’est plus qu’à une longueur du record absolu de Margaret Court. Une performance historique qui fait forcément les gros titres de la presse. Lire aussi Novak Djokovic devient le meilleur joueur de l’histoire sur la terre de Rafael Nadal de videos « De la terre à la lune », écrit en Une L’Équipe qui a décidé de renverser sa première page. « Il était une fois Novak Djokovic, l’indestructible recordman des tournois du Grand Chelem », titre le quotidien sportif français pour son portrait du joueur de 36 ans. « L’homme qui a bousculé les codes et les têtes couronnées n’a pas flanché dans cette voie si escarpée qui a démarré sur le petit chemin, passant devant la pizzeria de Kopaonik, qui menait aux courts de tennis. Que d’obstacles et de rebondissements, pourtant, avant de trôner dimanche avec 23 titres du Grand Chelem. Seul. Unique. »

En Espagne, terre de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, tous deux détrônés par Djokovic ce dimanche l’un en nombre de Grands Chelems et l’autre à la tête du classement ATP, on salue également cette performance.

« Un grand parmi les grands », souligne AS. « Novak Djokovic a fait un pas de géant, qui sait s’il est définitif, pour perdurer comme le meilleur joueur de l’histoire du tennis, en ce qui concerne le palmarès. […] C’était une question de temps, vu les circonstances des uns et des autres, et le Serbe l’a réalisé là où ça fait le plus mal à Nadal, sur le Philippe Chatrier à Paris, où le roi de la terre, en cale sèche pour sa blessure au psoas iliaque gauche, a remporté 14 titres. »

« Djokovic au sommet », fait la Une de Marca. « Il a donné raison à tous les experts qui avaient prédit qu’il serait celui qui obtiendrait le plus de titres majeurs parmi les trois plus grands du sport de raquette. Novak se tient debout au milieu d’une nouvelle génération de joueurs de tennis qui n’arrivent pas à confirmer le changement de génération. Le vainqueur de Roland Garros maintient la tyrannie du ‘Big Three’, qui n’est plus que ‘Big One’. » Le débat du « GOAT » à nouveau sur la table Cette image du « Big One » est également utilisée de l’autre côté de la Manche par le Telegraph. « Novak Djokovic remporte un 23e grand chelem historique et prouve que le ‘Big Three’ est désormais le ‘One’ », peut-on lire sur le site du média britannique. « Après le Big Four, il y a eu le Big Three, puis le Big Two. Mais maintenant que Novak Djokovic a battu Casper Ruud en finale de Roland-Garros, il s’impose comme l’empereur incontesté du tennis. Jusqu’où Djokovic va-t-il pousser son compteur ? Nadal et Federer – les deux hommes que Djokovic a poursuivis tout au long de sa carrière – sont enfin dans le rétroviseur. En tant que nouveau maître du tennis, il peut maintenant regarder la route qui s’ouvre devant lui et réfléchir à la distance qu’il souhaite parcourir. »