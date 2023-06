Disparition d’Elodie et Pierre, son fils de 4 ans, à Péruwelz: la maman a tenté de l’empoisonner sur une aire d’autoroute le long de la E19

Lundi dernier, une maman et son fils disparaissaient des radars. Très vite, Child Focus lançait une alerte pour tenter de retrouver le petit garçon de 4 ans. La police fédérale lançait également un avis de recherche était diffusé pour retrouver cette maman et son fils. Les autorités connaissaient probablement le caractère instable de la maman. Dépressive, sous traitement lourd, peut-être l’un des facteurs explicatifs du drame, la Péruwelzienne aurait tenté d’empoisonner son fils en lui faisant ingérer des médicaments. On sait encore fort peu de choses sur ce terrible, mais selon nos informations, elle a été inculpée de tentative d’infanticide sur son enfant.

de videos

Heureusement, l’enfant serait désormais dans un état stable, aux dernières nouvelles et placé dans un foyer. Particularité de ce singulier dossier : les faits se sont déroulés sur une aire d’autoroute, à Seneffe, semble-t-il.