1.700km de balisages forment le réseau points-nœuds

Le balisage est identifié par un numéro inscrit dans un cercle vert. Les points-nœuds sont distants de 5 à 8km, ce qui permet de pratiquer les balades selon sa forme et ses envies.

Fort de ses 1.700km de balisages, le réseau se décline sous diverses nuances. Les voies vertes, les pistes cyclables et les chemins peuvent être aménagés d’un revêtement lisse, confortable non-lisse, inconfortable ou empruntant le Ravel. Les voiries calmes ont les mêmes caractéristiques, mais certains tronçons peuvent être dangereux.

Le réseau en Ourthe-Amblève compte une épine dorsale ralliant Hamoir à Angleur, en passant par Comblain-au-Pont, Esneux et Tilff. Divers itinéraires sont disponibles tels que La petite boucle de l’Ourthe à Esneux, Les paysages de Banneux, Sur la route de la pierre à Sprimont, Entre Néblon et Condroz, La côte mythique à Remouchamps, Le tour de Ferrières, La Transferrusienne, Autour des cendres de Logne… Pour chaque itinéraire, l’OVA tourisme a créé un bracelet que l’on peut attacher au guidon de son vélo. Il reprend la gare de départ, le cheminement des numéros, la distance et le dénivelé.