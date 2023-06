La Petite Gazette de René Henry

La petite et si jolie localité d’Aywaille vient à nouveau d’être cruellement éprouvée par une formidable trombe d’eau à la suite d’un orage qui s'est abattu sur ses parages dans l’après-midi de dimanche. On n’a pas oublié l’orage qui, le 27 juillet, un dimanche encore, de l’année dernière, fit de terribles ravages dans la petite cité, causant la ruine de plusieurs habitants. (…) Le désastre fut principalement causé par le débordement soudain du Ris de Harzé, qui descend de Houssonloge. On supposait généralement qu’une poche d’eau s’était formée dans les parties rocheuses voisines du Ris de Harzé et que l’accumulation des eaux de pluie avait fait crever cette poche. (…) À la suite de ce désastre, l’Administration communale avait fait procéder à divers travaux de voirie et consolider certaines parties des voûtes souterraines conduisant les eaux du Ris de Harzé. Ces travaux devaient être insuffisants et, dimanche, les habitants d’Aywaille devaient souffrir plus encore de l’inondation brusque causée par les récents orages mais aussi par l’arrivée d’une trombe d’eau provenant des hauteurs de Harzé.

(…) Les excursionnistes étaient nombreux dans la localité et, aux terrasses des hôtels et des cafés, se tenaient beaucoup de consommateurs ; de-ci de-là des autos et des motocyclettes stationnaient. Tout à coup, des cris de surprise et d’effroi s’élevèrent de toute part en même temps qu’avait lieu un sauve-qui-peut général : arrivant de la grand-route de Harzé et descendant les rues du Chalet et Nicolas Lambercy, une trombe d’eau bourbeuse, roulant ses flots irrésistibles, balayait tout sur son passage. Le ris de Harzé, qui descend sur le côté droit du chemin, avait furieusement débordé et, d’autre part, la canalisation souterraine, obstruée par le torrent, avait rejeté son trop-plein de tous côtés. (…) L’énorme masse liquide envahissait en une minute la partie basse d’Aywaille où elle faisait d’incalculables dégâts. »

Ce compte-rendu de cette catastrophe naturelle est extrait du journal La Meuse du lundi 15 juin 1914, le lendemain de cette inondation subite, survenue moins d’un an après celle de juillet 1913 dont les causes étaient identiques. Son auteur précise que, sur la place d’Aywaille, le niveau de l’eau atteignit près d’un mètre de haut ! Il énumère ensuite la longue liste des dégâts : toutes les caves inondées, des murs écroulés, des étables, des appentis, des hangars emportés ou renversés, les meubles et ce qu’ils contenaient culbutés dans de nombreuses maisons, les marchandises entièrement détruites dans d’innombrables magasins, les jardins ravagés, les habitants des basses-cours et des clapiers emportés ou noyés, deux chevaux morts noyés dans les écuries de l’hôtel d’Allemagne, les stocks de la scierie Rixhon emportés par les flots et, à la carrière de Grand Heid, la force des eaux a poussé la locomotive hors de son hangar !