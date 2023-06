Palmarès du mérite sportif communal d’Aywaille 2022

Dès 20 heures, l’ambiance montait d’un cran avec la présence de plus de 250 personnes venues acclamer les lauréats.

Le prix de l’équipe en or est attribué à l’équipe A du tennis de table du TT Awan-Aywaille qui, constitué en 2018, ne cesse de progresser avec une montée en Division d’Honneur à la suite de 71 matches et autant de victoires.

Le prix du jeune talent en devenir va à Eliott Weber, un jeune de 12 ans qui a une passion, la course à pied. Après avoir remporté le challenge final de la province de Liège des -12, il s’attaque aux distances des 12-15 ans, où il remporte déjà le tour de Sprimont, 4º au 10 miles du Thier à Liège…

Le prix du jeune talent revient à Nina Gatez, également 12 ans, qui fait de l’équitation son objectif principal. Elle remporte des challenges avec son poney Magic Hid, puis monte son cheval Facebook avec lequel elle remporte sa première épreuve.

Le prix du grand espoir est décerné à William Boniver qui détient la ceinture marron dans la spécialité du Nage-no-Kata de judo. En avril, il remportait le championnat de Belgique après s’être classé 2éme à Soignies et 2éme à la Hainaut Cup.

Le prix d’honneur revient à Victor Hubin pour son dévouement au sein du Vélo Club La Redoute.

Le prix du mérite sportif est obtenu par Jimmy Marcoux qui joue à la Fédération Royale où il remporte le championnat provincial en simple, en double et double-mixte. A la Fédération Ouvrière il termine premier au challenge de la régularité et premier en championnat avec son équipe. Il obtient aussi la médaille de bronze en double-mixte et la médaille d’or en double au championnat de Belgique.