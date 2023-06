C’est la canicule chez nous mais le déluge chez nos voisins: plusieurs régions de France touchées par de nouveaux violents orages!

Les régions du Grand-Est, la Franche-Comté et à l’opposé, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire bénéficieront d’un ensoleillement généreux tout au long de la journée, après la dissipation des nuages bas matinaux, plus tenaces vers la Côte d’Opale et le littoral normand.

Sur le reste du territoire ainsi qu’en Corse, l’instabilité restera de mise, quelques averses orageuses se déclenchant dès le petit matin puis se généralisant à l’ensemble des régions.