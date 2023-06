Profitez de vos extérieurs toute l’année grâce à AMB Pergolas

Une gamme variée de structures en aluminium allant de la pergola bioclimatique à la pergola vitrée traditionnelle, ouverte ou fermée selon la situation, le désire et le budget du client. Nous proposons également un très large éventail de protections solaires allant du screen pour les fenêtres, aux stores bannes pour la terrasse et toiture de véranda en passant par des structures avec toiles rétractables.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

De plus en plus de personnes sont à la recherche de solutions afin de profiter un maximum de leurs extérieurs. La pose d’une pergola leur permettent de profiter de leur terrasse peu importe la météo !

Comment s’organise votre journée type ?

Ma journée commence de bonne heure et fini généralement tard. Je tiens à être présent lorsque les techniciens partent sur chantier pour un dernier briefing avec un max d’infos et pour répondre aux dernières questions. Ensuite, tout s’enchaîne rapidement avec les tâches administratives, réunions, le suivit de dossiers avec nos collaborateurs et commerciaux, la planification des installations, les contacts avec nos fournisseurs, etc. Je tiens également à visiter un maximum nos chantiers afin de m’assurer que tout est en ordre et à nouveau être présent lors du retour des hommes.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Nous sommes présents dans la région hutoise depuis bientôt 15 ans. Cette région est centrale par rapport à notre secteur d’activité initial qu’était la région liégeoise, le Condroz et une partie de la province de Namur. Depuis 2021, afin de nous rapprocher de nos clients situés dans cette région, nous avons ouvert un second point de vente à Incourt en Brabant wallon.

Quels sont vos meilleurs souvenirs en rapport avec votre activité professionnelle ?

En tant que papa et également patron d’une entreprise familiale, je suis très fier d’avoir pu réunir sous la même enseigne les services de mon fils et de ma fille. Ensuite, ce serait l’ouverture de notre second showroom situé à Incourt. Celui-ci compte 600 m² d’exposition multi-marques principalement dédiés à la pergola et à la protection solaire. Le tout, avec une douzaine de modèles exposés, chose que l’on ne rencontre pas souvent dans notre secteur d’activité.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Être proche de son client, établir une collaboration, un climat de confiance, le conseiller selon ses besoins et pas simplement lui « vendre » un article. Au vu des budgets à consacrer pour leur projet, nous voulons accompagner notre client du premier contact à la pose afin de l’entendre dire, comme souvent lors de la réception de l’installation, « C’est exactement ce que je désirais » !

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Notre clientèle est principalement âgée de 35 à 65 ans, issue de toutes les couches sociales de la société mais généralement à la recherche de produits et services de qualité.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Souvent, mon fils doit me tempérer car j’ai des projets plein la tête en permanence ! Pour 2024, je pense qu’une nouvelle implantation dans la région de Marche-en-Famenne, région ardennaise où nous rencontrons de plus en plus de succès, serait un beau projet.

Le mot de la fin est pour vous !

En Belgique, ce n’est un secret pour personne, la météo n’est pas toujours clémente. Qu’il s’agisse de prendre son repas en famille ou entre amis, ou tout simplement de passer de longues soirées en terrasse, une pergola permet de profiter de l’extérieur de sa maison bien plus souvent. Elle procure de l’ombre sous le plein soleil d’été, alors qu’elle abrite du vent et de la pluie lorsque la météo se gâte ou durant la mi-saison. Bien entendu, la pergola idéale devra être aménagée en fonction de sa situation. Vous êtes exposés plein sud ? Des protections solaires seront utiles. Exposés aux vents dominants ? Des parois latérales seront les bienvenues. Enfin, adossée à la maison, un toit vitré permettra de conserver de la clarté dans l’habitation… Profitez plus souvent de vos extérieures à l’abri d’une de nos pergolas !

Benoît Dekeyzer