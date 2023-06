3eFête de la musique à Sy

En 2019, le groupe limbourgeois FeSteyn, amoureux de la région, avait proposé ses services au petit village de Sy sur l’entité de Ferrières. Le site n’était pas prêt à l’accueillir. C’est finalement en 2021, juste avant la pandémie du covid que tout s’est mis en place et que la première édition de la fête de la musique s’est déroulée. Depuis, le groupe est le bienvenu avec un répertoire qui ravit tous les genres de musique. Composé de deux chanteurs, d’une batterie, d’un clavier, d’une guitare et d’une guitare basse, le groupe ne s’arrête pas à un style de musique ; il est ouvert sur la diversité.

L’organisation de cette très belle journée est tenue par le comité des fêtes Sy-Logne-Vieuxville qui, en plus de la fête de la musique, est la cheville ouvrière de plusieurs animations chaque année comme, par exemple, une marche Adeps et une course de côte. Le but premier de ces manifestations est d’embellir le village qui a fortement souffert lors des inondations. Parmi les récents travaux, citons la mise en place de nouveaux bancs, des panneaux didactiques, la plantation de nombreuses fleurs… Les travaux sont essentiellement effectués par un ouvrier qui peut être payé grâce à des subsides octroyés par l’APE.