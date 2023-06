Inauguration au Château fort de Logne

C’est sous la présence de Madame Valérie De Bue, Ministre du Tourisme et du Patrimoine, Messieurs André Denis et Claude Klenkenberg, Députés de la Province de Liège, et Monsieur Paul-Emile Mottard, Président de l’ASBL du domaine de Palogne, que l’inauguration de la passerelle et la nouvelle tour du puits marquait la fin des fouilles et offrait l’accessibilité à cet ensemble.

Il aura fallu 15 ans de fouilles pour arriver à déblayer le puits dans lequel était puisée l’eau alimentant le château voici plus de 500 ans. D’une profondeur de 56 mètres et d’un diamètre de 2,5 m, il a dévoilé 2.354 objets divers, dont une roue d’écureuil d’un diamètre de 6,2 m. Après avoir été traités et restaurés, les objets sont désormais conservés et exposés au Musée de Vieuxville. La reconstitution de la tour donnant accès au puits, et sur laquelle est remontée la roue d’écureuil qui servait à remonter l’eau avec des seaux, présente un caractère moderne où s’associent charpente d’acier galvanisé et lames d’aluminium.