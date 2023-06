«Il a commis une erreur»: Kylian Mbappé recadré par… les présidents des fédérations uruguayenne et argentine de football

Kylian Mbappé aurait peut-être mieux fait de se taire il y a un an, car aujourd’hui, ses paroles lui reviennent en plein visage. En mai 2022, l’attaquant français évoquait le niveau du football sud-américain. « L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous des matches de haut niveau tout le temps », disait-il en préfaçant le Mondial au Qatar qui arrivait dans six mois. de videos « Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné. » Bien mal lui en a pris…

Car plus d’un an plus tard, l’Argentine est championne du monde après sa victoire sur… la France et l’Uruguay s’est imposée en final du Mondial U20 dimanche contre l’Italie. Et forcément, l’occasion est belle pour les Sud-Américains de recadrer un peu Mbappé.

« Il a commis une erreur », a commenté le président de la Fédération uruguayenne Ignacio Alonso auprès du quotidien espagnol AS. « Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici. Nous avons montré que nous pouvions être compétitifs et que nous pouvions gagner. Nous avons incontestablement battu une équipe puissante, une équipe qui a battu le Brésil. Nous avons battu des pays de tous les continents. C’est historique. »