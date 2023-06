«Je suis récidiviste»: Amandine Pellissard va-t-elle accoucher de son neuvième enfant en prison? (vidéo)

Un an après ça, elle vole dans un magasin, pour nourrir ses enfants. Elle avait alors été prise en flagrant délit. « J’étais en état de récidive donc ils m’ont allumée parce que j’ai pris six mois de prison ferme sachant que j’avais déjà six mois de sursis. Donc la révocation du sursis et les six mois de prison ferme, ça fait douze mois de prison ferme. Quand tu fais opposition, contrairement à l’appel, c’est le même juge qui te rejuge et elle m’a remis six mois dans la gueule. Sauf que ça a pris énormément de temps puisqu’il y a eu le Covid, donc j’ai fait appel. Et là, on vient d’avoir la date, je passe en appel au mois de juin. »