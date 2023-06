Agora.brussels pour des «assemblées citoyennes permanentes» à tous les niveaux de pouvoir

Cette proposition résulte de la « double expérience »- l’organisation d’Assemblées citoyennes et le travail politique en vue de traduire les décisions des citoyens au sein du Parlement bruxellois – dont se revendique Agora.brussels.

« De telles institutions citoyennes sont nécessaires à chaque niveau de pouvoir et doivent disposer d’un réel pouvoir législatif et de contrôle de l’exécutif », a souligné le mouvement dans un communiqué.

Le mouvement a organisé depuis 2019 quatre assemblées citoyennes bruxelloises lors desquelles les citoyens tirés au sort ont choisi eux-mêmes le thème, sans aucun contrôle politique. À chaque fois, la méthodologie utilisée fut basée sur les dernières connaissances scientifiques et un comité indépendant a suivi le processus de près. Les quatre assemblées ont fait des propositions que l’élu d’Agora – Pepijn Kennis, avant qu’il n’annonce son départ du mouvement le mois dernier – porte le plus fidèlement possible au parlement bruxellois.