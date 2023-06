Kristof, un Belge, commande un luminaire à 255 euros en ligne… mais restera dans le noir: «La date de livraison promise a été repoussée à maintes reprises»

Puis c’est là que tout s’est compliqué pour le Belge. « La date de livraison promise a été repoussée à maintes reprises. J’ai envoyé plusieurs mails, mais ils sont tous restés sans réponse. Tout comme le téléphone », déplore Kristof. Et c’est quand il s’est rendu sur « TrusPilot » pour vérifier la fiabilité du site qu’il s’est fait à l’idée qu’il ne recevrait jamais son colis. « TrustPilot a été inondé de plaintes de clients qui se sont fait arnaquer et n’ont jamais reçu leur produit », ajoute le Belge.

Suite à la mésaventure de Kristof et bien d’autres consommateurs, le SPF Economie conseille de toujours vérifier la fiabilité d’une boutique en ligne inconnue avant de passer une commande. « Via le site Web who.is, vous pouvez consulter depuis combien de temps une boutique en ligne existe », explique la porte-parole du SPF, Lien Meurisse. « Si une boutique en ligne existe depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous trouviez des informations et des avis pertinents sur la fiabilité du site », ajoute-t-elle.