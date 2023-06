Les militants socialistes ont choisi: le PS de Lens change de nom!

Comme chaque année qui précède les élections communales, les affiliés de l’Union Socialiste Communale (USC) de Lens se réunissent lors d’une assemblée générale afin de débattre et voter sur le futur de la liste PS. Doit-elle être ouverte et accepter des candidats non-affiliés ? Doit-elle se présenter sous un autre nom ? Doit-elle rester sous logo PS ?

« Cela fait plusieurs mois que nous sommes en réflexion sur ce sujet. Alors que les militants avaient décidé en 2017 de se prononcer pour une liste PS, ils ont opté ce dimanche pour un tout autre choix. Le parti soutiendra la présentation d’une liste Lens Demain », explique le PS lensois. « Les citoyens ne se reconnaissent pas dans les clivages portés par les différents partis politiques et souhaitent pouvoir voter en faveur de candidats selon les projets qu’ils portent. Cette tendance est encore plus forte dans les communes plus petites telle que la nôtre. »