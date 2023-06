Les Francofolies ont à nouveau fait escale au Grand-Duché de Luxembourg ce week-end (photos)

Les progrès sur ce dernier point sont tels qu’ils ont permis au festival de décrocher le label « Green Events », mis en place par le ministère de lʼEnvironnement, du Climat et du Développement durable et qui consiste à réduire significativement l’empreinte écologique des événements organisés au Luxembourg.

Pour leur troisième édition, les Francofolies ont pris le parti de reconduire la formule gagnante de l’édition précédente : un site d’exception, une affiche plutôt généraliste et (donc) fédératrice et une démarche écologique fièrement revendiquée.

Cette augmentation de superficie est arrivée à point nommé pour pouvoir accueillir les fans des têtes d’affiches DJ Snake, Orelsan et Angèle. Comme l’année dernière le festival a investi d’autres lieux. Le théâtre de la ville a ainsi servi d’écrin à la prestation délicate et intimiste d’Emilie Simon, tandis que la Kulturfabrik a vu débarquer les fans de musique électronique samedi soir pour le show de Vitalic, l’un des grands noms du genre.

L.W.

La Kulturfabrik avait d’ailleurs la lourde tâche de donner le coup d’envoi de cette édition jeudi dernier avec le concert endiablé – et le mot est faible – des Psychotic Monks qui ont pris d’assaut les lieux et leurs occupants en livrant une prestation intransigeante comme ils en ont le secret, faisant la part belle aux expérimentations sonores (évoquant régulièrement les albums les plus perchés des Sonic Youth), aux déluges de guitares saturées et aux interprétations habitées.

La prestation d’Orelsan était très attendue - L.W.

Si la programmation de cette soirée se voulait résolument en marge de celle des autres journées du festival, elle n’en a pas moins ravi le public venu majoritairement en connaissance de cause. Il y en a eu pour tous les goûts, il y eut du soleil et de la bonne humeur, une formule gagnante pour une organisation qui se développe sainement et sagement. Rendez-vous en 2024 pour la suite !

L.W