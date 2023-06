L’ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé à l’âge de 86 ans

Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011, il était sénateur et président de son parti de droite, Forza Italia, un partenaire mineur du gouvernement de coalition de la Première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni.

Président de l’AC Milan

Fan de football, Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l’AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions sous son ère, avant de vendre en 2017 à des investisseurs chinois. Il était aussi propriétaire du club de Monza.

Sa carrière a également été marquée par des scandales et des problèmes juridiques qui, au cours de la dernière décennie, se sont concentrés sur les procédures liées à ses fameuses soirées sexuelles « Bunga Bunga ».

Le club lui rend hommage

L’AC Milan, détenu pendant plus de 30 ans par Silvio Berlusconi (1986-2017), s’est dit « profondément attristé » par la mort de son « inoubliable » ex-président, décédé lundi à l’âge de 86 ans.

« L’AC Milan, profondément attristé, pleure la disparition de l’inoubliable Silvio Berlusconi », souligne le club rossonero, l’un des plus puissants du monde lorsque l’ex-chef de gouvernement italien en était le président, dans un message sur son site. « Merci président, pour toujours avec nous », ajoute-t-il.

Le monde politique loue un « leader »

De nombreux politiques italiens et européens ont réagi lundi à l’annonce du décès de l’ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Malgré des divergences d’opinion manifestes, toutes et tous rendent hommage à un « combattant », un « leader » qui « fait partie de l’histoire » de l’Italie.

– Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italiens : « Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C’était un homme qui n’avait pas peur de défendre ses convictions et c’est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l’un des hommes les plus influents de l’histoire de l’Italie. »

– Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, sur Twitter : « Silvio Berlusconi : le combattant qui a guidé le centre-droit et a été un acteur de la politique en Italie et en Europe durant plusieurs générations. Père, entrepreneur, député européen, Premier ministre, sénateur. Il a laissé son empreinte et ne sera pas oublié. Merci Silvio. »

– Matteo Renzi, ex-président du conseil des ministres, sénateur et figure de la gauche italienne, sur Twitter : « Silvio Berlusconi fait partie de l’histoire de ce pays. Beaucoup l’ont aimé, beaucoup l’ont détesté : tous doivent maintenant reconnaître que son impact sur la vie politique, mais aussi sur l’économie, le sport et la télévision a été sans précédent. Aujourd’hui, l’Italie pleure avec sa famille, ses proches, ses entreprises, son parti. À tous ceux qui l’ont aimé, j’adresse mes plus affectueuses et sincères condoléances. J’emporte avec moi les souvenirs de nos rencontres, de nos nombreux conseils des ministres, de nos accords, de nos affrontements. Mais surtout d’un appel téléphonique au cours duquel Silvio, et non le président du conseil des ministres, m’a arraché une larme en parlant de sa mère. Tu nous manqueras ’Pres’, que la terre te soit légère. »

– Romano Prodi, ex-président du conseil des ministres et adversaire de Silvio Berlusconi dans les années 2000, à La Repubblica : « Je m’associe à la profonde tristesse causée par la disparition de Silvio Berlusconi. Je me souviens de lui comme d’un leader politique qui, par son long et intense engagement public, a exercé une grande influence sur la vie de notre pays, non seulement sur les institutions, mais aussi sur la vie de tous les citoyens. Au cours de notre longue confrontation politique, nous avons représenté des mondes différents et opposés, mais notre rivalité n’a jamais débouché sur des sentiments d’inimitié au niveau personnel. Cette confrontation se faisait dans un respect mutuel. J’ai apprécié son soutien pour la cause européenne, en particulier parce qu’il l’a réaffirmé à un moment où notre destin européen était durement attaqué. »

– Giuseppe Conte, président du Mouvement 5 Étoiles et allié de Silvio Berlusconi, sur Twitter : « Silvio Berlusconi était un entrepreneur et un homme politique qui, dans tous les domaines où il s’est aventuré, a contribué à écrire des pages importantes de notre histoire. Il a enflammé et polarisé le débat public comme nul autre, et même ceux qui l’ont affronté comme adversaire politique doivent reconnaître qu’il n’a jamais manqué de passion, de courage et de ténacité. En ce moment de profonde tristesse, je voudrais adresser mes sincères condoléances et celles du Mouvement 5 Étoiles à ses proches et sa famille. »