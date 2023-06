NRJ Music Tour: 6.000 fans ont mis le feu au WEX...avant le grand retour du show, avec 50.000 personnes, à Charleroi? (vidéos)

Plus de 6.000 auditeurs de la radio à la panthère étaient au rendez-vous (concert sold-out !). Et évidemment en transe ! Un événement pour NRJ, une réussite pour les organisateurs, et une opportunité unique pour les fans de concerts et de musique.

« C’est l’événement le plus couru des amateurs de musique et c’est le plus grand concert gratuit du pays », insiste Nicolas Fadeur, le directeur des programmes de la station. « Pour nous, c’est le moment le plus important de l’année, celui où l’on va à la rencontre de nos auditeurs. Pendant plus de 4h, nous pouvons leur partager notre musique autrement que via un poste de radio ou une appli de téléphone. Les artistes invités au WEX représentent la programmation musicale que nos auditeurs peuvent entendre la journée chez nous. C’est éclectique. Ce sont les hits du moment, avec de la musique urbaine, de la variété française, du hip-hop... »

C’est effectivement toute l’équipe de NRJ qui s’investit pour ce moment unique : si Julie Taton est la tête d’affiche en tant que présentatrice principale du concert, tous les animateurs participent à la fête et montent sur scène pour partager un moment de convivialité avec les spectateurs. « Plus de 45 membres de notre personnel viennent travailler sur ce NRJ Music Tour », précise Sandrine Bettens, Event Manager de NRJ, et qui coordonne le concert. « En tout, plus de 150 personnes sont mobilisées ».

La grande particularité de ce concert, c’est évidemment la… gratuité ! Voir de telles stars sans débourser un centime, c’est devenu rare. « Les places sont parties en moins de 8 minutes ! C’est encore moins que pour le concert de Beyonce ! », explique Nicolas. Le revers de la médaille : de nombreux auditeurs n’ont pu obtenir une entrée.

« C’est comme pour tous les concerts, il y a forcément des déçus », dit Sandrine Bettens. « Nous avons ouvert une billetterie. Avec le principe du premier arrivé, premier servi. On a évidemment aussi offert de nombreuses places via des concours ».

Les nostalgiques se souviendront qu’entre 1997 et 2014, NRJ organisait son concert, tout aussi gratuit, en plein air, sur l’esplanade du Palais Expo de Charleroi qui accueillait jusqu’à 50.000 personnes ! En 2024, cela fera donc 10 ans que cet événement n’existe plus. « Profiter de cet anniversaire pour le relancer ? C’est un rêve sur lequel nous travaillons », sourit Nicolas Fadeur. Sandrine Bettens abonde dans ce sens: « C’est clairement un souhait de le réanimer. À Charleroi, ou ailleurs. Mais c’est une autre organisation et un autre budget. Wait and see ! ».