Lior Refaelov va quitter la Belgique: libre de tout contrat, l’ancien joueur d’Anderlecht devrait repartir en Israël

En avril dernier, Anderlecht annonçait ne pas avoir prolongé le contrat de Lior Refaelov. À 37 ans, le milieu de terrain israélien est donc libre de s’engager où il veut. Selon la presse flamande, il devrait poursuivre sa carrière dans son pays natal.

Des offres du Maccabi Haïfa et du Maccabi Tel Aviv seraient d’ailleurs sur la table, précise Het Laatste Nieuws. C’est à Haïfa que Refaelov a entamé sa carrière avant de débarquer en Belgique en 2011, et plus précisément au Club de Bruges. À l’été 2018, il a rejoint l’Antwerp, d’abord en prêt avant d’y signer jusqu’en 2021 en joueur libre. C’est ensuite chez les Mauves qu’il a évolué avec un total de 25 buts et 13 assists en deux saisons, et là aussi, le Soulier d’Or 2020 est arrivé en tant que transfert libre.