Une mixité renforcée et un grand parc métropolitain pour relier le quartier Maximilien-Vergote à Bruxelles

Le périmètre du Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Maximilien-Vergote est situé au cœur de la Région bruxelloise, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, en rive droite du canal à hauteur des bassins Béco et Vergote. De nombreux projets sont déjà en cours au sein de ce périmètre. Il s’agit désormais de poursuivre cette dynamique et de l’inscrire dans une transformation plus profonde, permettant une meilleure articulation et mixité entre les différentes fonctions de la ville. D’où la nécessité, identifiée par le Gouvernement bruxellois, de se doter d’une nouvelle vision d’avenir pour ce quartier, conformément aux objectifs environnementaux et urbains, et de la traduire dans un PAD.

Les principaux objectifs du PAD Maximilien-Vergote sont multiples : créer un nouveau parc métropolitain multifonctionnel permettant de lier différents espaces ouverts et formes bâties pour reconnecter le territoire actuellement morcelé ; renforcer la mixité urbaine déjà présente et la maintenir en améliorant le cadre de cohabitation des différentes fonctions, notamment avec le futur Musée Kanal-Pompidou ou les tours Engie ; développer du logement abordable et inclusif répondant aux besoins de la population locale ; développer l’économie urbaine par le maintien de la connexion port-ville et la pérennisation des activités économiques et productives, tout en améliorant leur intégration au contexte urbain.