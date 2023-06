Gare à votre portefeuille si vous voulez boire un verre dans ce bar à la Côte belge: «Les clients enchérissent les uns contre les autres avec des bouteilles de champagne»

Vous l’ignorez peut-être, à Knokke le Zoute, on peut trouver le bar le plus luxueux de la Côte belge ! Il s’agit du Beach Number 1, très fréquenté par les stars, et où on fait des enchères avec des bouteilles de champagne !

Les gérants du bar, Glenn, 64 ans et son fils Fabio Van Hoeck âgé de vingt ans, mettent tout en œuvre pour que ce lieu reste l’un des plus exclusifs en Belgique. Que ce soit Kevin De Bruyne ou Jean-Claude Van Damme, le Beach Number 1 est très apprécié par les célébrités.