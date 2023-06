Le «conducteur fou» de Mons a habité Menin, et déjà été impliqué dans une altercation à Mouscron qui s’est terminée par une fusillade à Tourcoing

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On en sait davantage sur la personnalité et le parcours de l’homme qui, la nuit de jeudi à vendredi dernier, a semé le chaos dans les rues du centre de Mons. Vers 3h30 du matin, Saïd B., un Français originaire de Tourcoing et âgé de 40 ans, a renversé plusieurs piétons et percuté trois voitures. Au total, il a fait six blessés.