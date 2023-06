Vaux-Hall Summer: le rendez-vous estival au Parc de Bruxelles est de retour le 16 juin

Au sein de ce lieu historique au cœur du Parc de Bruxelles, le Vaux-Hall Summer c’est l’événement qui mêle soleil, musique, danse ainsi qu’une foule d’activités tout public le tout dans un parfum de bonne humeur et de découverte. Entre les cours de salsa, les sessions de yoga, les DJ set, les ateliers d’upcycling ou encore les afterworks pétillants, cet événement pluriel organisé tout l’été a pour ambition de croiser les publics, d’ouvrir le dialogue entre divers horizons artistiques et de faire vibrer la capitale.

« Le Vaux-Hall Summer a pour ambition de faire de Bruxelles une destination estivale attractive au niveau culturel, événementiel et festif. Grâce à une programmation diversifiée, j’ai la volonté de placer la culture à l’avant-garde d’événements inclusifs et durables. Objectif : rendre le paysage artistique bruxellois plus égalitaire et plus accessible à toutes les formes de publics. Au-delà d’un festival pluridisciplinaire, le VauxHall Summer est aussi un espace de rencontres et de convivialité où tout le monde trouvera sa place », déclare Delphine Houba (PS), échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.