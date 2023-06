Philippe Albert après la finale de la Ligue des champions: «Les messages haineux envers Romelu Lukaku sont inadmissibles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « Les messages haineux envers Lukaku sont inadmissibles »

« Comme après le match contre la Croatie, Romelu va devoir passer au-dessus des critiques et je suis sûr qu’il le fera. Que ce soit au Qatar ou à Istanbul, ce n’est pas une question de talent, c’est juste un manque de réussite. C’est comme cela pour les attaquants : des fois, tu as besoin d’effleurer de l’épaule et le ballon finit au fond et des fois tu rates ta cible. Cela tient aussi parfois à un arrêt miracle du gardien. Romelu aurait pu être le héros de l’Inter, le sort en a décidé autrement alors que City, sans Kevin De Bruyne, avait perdu le fil du match. Lukaku a fait une bonne entrée au jeu, preuve que le plan d’Inzaghi fonctionnait mais il n’a pas marqué. Par contre, je ne peux pas accepter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux.

Lire aussi Une grosse occasion ratée, des critiques...: soirée cruelle pour Romelu Lukaku à Istanbul

de videos

J’ai l’impression que c’est de pire en pire depuis le Covid. À l’abri de l’anonymat derrière un écran, c’est tellement facile de créer un bordel monstre en toute impunité. Dire qu’il a trahi l’Inter embrase encore un peu plus les opinions. Ces mecs se donnent à fond pour leur sport, jouent plus de 60 matches par an mais tu as l’impression que plus personne n’est en sécurité. Voyez ce qui s’est passé avec Alderweireld, l’arbitre anglais secoué à l’aéroport, etc. Où va-t-on ? Il faut tracer ces gens, n’avoir aucune pitié pour eux parce qu’ils n’en ont aucune envers leurs cibles. »