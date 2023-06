Des véhicules vandalisés à Morialmé et Florennes, une bagarre place d’Armes à Philippeville

Philippeville : une bagarre

Dimanche soir, une bagarre s’est déroulée sur la place d’Armes à Philippeville. La zone de police Hermeton et Heure s’est rendue sur place pour calmer les esprits et en savoir plus. L’enquête est en cours. Il semble que les protagonistes viennent de Philippeville, Hastière et Charleroi.