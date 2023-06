Métro 3 à Bruxelles: Sven Gatz évoque une relance de l’appel d’offres pour faire baisser le coût

L’offre remise par les entrepreneurs est «beaucoup trop élevée», a affirmé le ministre bruxellois des Finances et du Budget sur le plateau de la chaîne d’information en continu LN24 et au micro de LN-radio dont il était l’invité matinal.

«On va négocier maintenant pendant quelques mois pour voir comment on peut réduire cette facture. Si on ne la réduit pas, on va rouvrir le dossier, on va perdre du temps pour ne pas perdre de l’argent et on va rouvrir le marché», a-t-il ajouté.