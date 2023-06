«J’ai fait ma part»: Nikos Aliagas revient sur les vraies raisons de son départ de «50’ Inside» (vidéo)

Ce samedi soir, Nikos Aliagas était l’invité de « Quelle époque ! » sur France 2. Face à Léa Salamé, l’animateur vedette de TF1 est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter l’émission qu’il présentait depuis 2007 : « Cette année, j’ai eu déjà la Star Academy, The Voice… C’est beaucoup de préparation. Être omniprésent à l’antenne, ça signifie aussi être physiquement là », confie-t-il. Et de poursuivre en revenant sur sa chute survenue lors d’une coupure pub de la « Star Ac’ » : « Je me suis planté cette année, je me suis fait très mal. Et ensuite, il a fallu faire toute la saison de The Voice. Je me dis que c’est beaucoup de choses mais il ne faut pas être plus gourmand que ses envies. »