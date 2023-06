L’histoire derrière Pixminds, marque d’accessoires gaming: «On s’est demandé ce qui pouvait être intéressant d’apporter sur ce qui existait déjà»

À la génèse, il y a un homme, Lionel Chataignier. Aujourd’hui CEO, l’ingénieur de formation a toujours été bercé par les jeux vidéo, dès son plus jeune âge. « Quand j’ai eu fini la fac, je n’ai pas voulu travailler en ingénierie. J’ai ouvert un magasin de jeux dans lequel on réparait également les consoles », nous raconte-t-il. Déjà à l’époque, il se différencie en apportant un service, une offre supplémentaire à la fonction première de son magasin. D’année en année, la société grandit. « Comme on n’était pas trop bête, que l’on avait tous fait pas mal d’études, on était capable de réparer beaucoup de choses. On est ensuite devenu grossiste avant de se dire ‘Tiens, on aimerait bien apporter notre pierre à l’édifice’ ». L’idée Pixminds est en marge. Dès les premières réflexions, l’innovation est au cœur du processus. « On s’est demandé ce qui pouvait être intéressant d’apporter sur ce qui existait déjà. C’est comme ça que l’on a rajouté un joystick sur une souris pour avoir des fonctions supplémentaires, on a rajouté des palettes à l’arrière des manettes… On a ajouté des fonctions sur des produits et, l’un dans l’autre, on s’est mis à créer de nouveaux produits. »

Un travail qui a porté ses fruits puisque Pixminds dispose aujourd’hui d’un département recherche et développement important. Une expansion rendue possible par la reconnaissance de ses pairs. « On a présenté nos inventions, nos réflexions, nos fabrications sur différents concours mondiaux. On a récupéré 36 prix internationaux ! » Si Lionel Chataignier ne se focalise pas sur les chiffres, la reconnaissance a tout de même eu son importance. Au point pour la marque de talonner, lors des belles années, d’autres grands noms du secteur, comme Samsung ou MSI.

Aujourd’hui, Pixminds se vante de couvrir pratiquement toutes les facettes des accessoires gaming. « On travaille sur des produits qui vont aller sur toutes les consoles, les PC. De la souris en passant par la manette, de la manette en passant par des tapis souris, des étuis, etc. » Bien que basée en France pour la R&D, l’intelligence ou encore le design, l’entreprise doit se tourner, inévitablement, vers la Chine pour la fabrication des produits. « On est en train de regarder pour rapatrier certaines productions en Europe. Ça me tient à cœur de faire tourner un peu le système », précise le CEO. « Mais pour le moment, l’injection plastique et la fabrication électronique sont faites en Asie. »