Le ministre bruxellois Bernard Clerfayt promet des mesures pour améliorer les conditions de travail des aide-ménagères

Ce dernier a appris aux syndicats qu’elle faisait suite à une «conférence ministérielle» organisée juste avant leur rencontre, a relayé le secrétaire fédéral FGTB Titres-services, Sébastien Dupanloup.

«Notre revendication principale, qui est la tenue d’une visite médicale annuelle, a été prise en compte», a affirmé le syndicaliste. De la sorte, les représentants des travailleurs veulent que les maladies professionnelles soient plus facilement reconnues. «Le secteur des titres-services enregistre 8,8 fois plus de cas d’incapacité de travail et d’invalidité que celui de la construction et 13 fois plus que celui du nettoyage. Dans notre secteur, on compte 30% des effectifs qui sont indisponibles pour raisons de santé», a contextualisé Sébastien Dupanloup pour l’agence Belga. «Qu’un travail rende malade, c’est déjà problématique. Mais lorsqu’il est subsidié à 60% par l’argent public, c’est encore pire», a-t-il ajouté.