Un an après l’avoir comparé à un balai, un journaliste de la chaîne française RMC en rajoute une couche sur Thibaut Courtois: «Il n’est pas esthétique»

Polo Breitner, journaliste de RMC Sports spécialiste de la Bundesliga, s’est une nouvelle fois attaqué à Thibaut Courtois. Un an après avoir comparé le gardien des Diables rouges à « un balai », Breitner a une nouvelle fois refusé de mettre Thibaut Courtois dans son « chapeau 1 », réservé aux six meilleurs gardiens du monde, dans l’émission « After foot » de RMC, consacrée aux meilleurs gardiens de la planète.

Pire, après l’avoir placé dans son 4e chapeau l’année dernière, le journaliste a tout simplement décidé de ne le mettre dans aucun chapeau cette année, car il juge que le gardien des Diables rouges n’est pas esthétique.