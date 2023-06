L’avenir territorial du Brabant wallon à l’enquête publique jusque mi-juillet

Le Schéma du développement du territoire (SDT) a récemment fait l’objet d’une révision de la part du Gouvernement wallon. De quoi notamment se donner les moyens de renforcer la lutte contre l’étalement urbain. Ce projet est soumis à enquête publique du 30 mai au 14 juillet.

Parmi les nouveautés que comprend ce texte, la volonté de tendre vers l’optimisation spatiale figure parmi les principaux points. Soit l’idée de ne plus gaspiller des terres inutilement, de recentrer l’urbanisation et de freiner l’étalement urbain. Pour y parvenir, l’idée est de définir, au sein de chaque commune, le ou les périmètres de centralités, c’est-à-dire les zones où la priorité sera de mise pour développer des projets. Il sera par contre plus compliqué de construire en dehors des centres des villes et villages.