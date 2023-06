Noces de platine à Anthisnes : 70 ans de mariage pour Amélie et José

Monsieur et Madame Vieira, originaires du petit village côtier d’Esposende, au nord du Portugal, ont célébré ce samedi 10 juin, leur septantième anniversaire de mariage. Amélie et José entourés des autorités communales anthinoises : Michel Evans, Toni Pelosato, Marc Tarabella et Nathalie Seron. - D.R.

Lors de leur union, il y a plus de 70 ans, ils ne se doutaient certainement pas qu’ils marqueraient cet événement mémorable à plus de deux mille kilomètres de leur village natal.

Amélie et José, tous deux issus de familles modestes, ont grandi dans le même village portugais. Amélie, troisième enfant d’une fratrie de quatre, a connu des épreuves dès son plus jeune âge, perdant sa mère à l’âge de dix ans, suivie de son père, chaudronnier de profession, deux ans plus tard. Avec son frère et sa sœur, elle a trouvé refuge chez son frère aîné et sa belle-sœur. Malgré ces difficultés, Amélie a pu fréquenter l’école primaire jusqu’à ses quatorze ans, avant de se consacrer aux travaux des champs et à la couture.

Quant à José, il est le cadet d’une famille comprenant également une sœur. Après une brève scolarité primaire, il a contribué aux travaux des champs et a aidé son père, charpentier de métier. Après trois années passées à travailler la terre, José s’est finalement tourné exclusivement vers la réalisation de charpentes de maisons. Amélie et José se connaissaient depuis leur plus jeune âge, mais c’est lors de la fête de Pâques qu’ils ont ressenti ce lien particulier qui les unit encore aujourd’hui. Après leur mariage, ils se sont installés dans leur village natal. Cependant, à cette époque difficile, marquée par le régime autoritaire d’Antonio Salazar et la misère qui en découlait, de nombreux Portugais quittaient clandestinement le pays pour la France. Soucieux de subvenir aux besoins de leur famille, José a saisi l’opportunité d’un emploi proposé par une entreprise française spécialisée dans le secteur du bâtiment. En 1959, José, Amélie, leur fille Marie-Josée âgée de huit mois et leur fils Norberto âgé de trois ans et demi ont quitté le Portugal pour s’installer à Paris. Au cours d’un voyage en Allemagne pour rendre visite à un ami, ils ont décidé de faire un détour par Modave, où vivait un cousin. C’est à ce moment-là que José a décidé de proposer ses services à Liège, en Belgique, où il a rapidement trouvé un emploi correspondant à ses qualifications. Ses premières réalisations ont été effectuées sur le site du domaine universitaire du Sart Tilman. À l’époque, José résidait à Liège, dans un logement fourni par son employeur. Un an après son arrivée en Belgique, José a découvert Anthisnes village grâce à son collègue anthisnois Juan. Il a loué une maison rue falloise et a décidé de faire venir son épouse et ses deux enfants, Norberto et Marie-Josée. En avril 1967, les enfants ont intégré l’école communale d’Anthisnes. Après avoir travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, José a pris sa retraite anticipée de la société Franky en 1991. Bien qu’ils se soient parfaitement intégrés en Belgique, le désir de retrouver leur maison portugaise est toujours présent en eux. Cependant, leur attachement profond envers leurs enfants et petits-enfants a prévalu sur ce souhait de retourner dans leur pays natal.