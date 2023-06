Challenge La Meuse | Aline Pesser et Samuel Dubois remportent le Trail de Montzen, Stéphane Koninckx renoue avec le succès sur le jogging

Commençons par le trail, qui en était à sa huitième manche de la saison. Une semaine à peine après son succès probant à l’Ohm Trail, le Rechaintois Samuel Dubois, vainqueur du challenge trail en 2022, a décroché une nouvelle victoire ce dimanche. Il a bouclé le parcours de 17,1 kilomètres en 1 heure 10 minutes et 13 secondes, devançant Kevin Nyssen, son plus proche poursuivant, de plus de 4 minutes 30. Xavier Wiertz complète le podium masculin. de videos Lire aussi Challenge La Meuse | Découvrez les 53 PHOTOS de la Wéginight Chez les dames, la victoire est revenue à l’inusable Aline Pesser. Même si elle clame que le trail n’est pas sa discipline préférée, la Stembertoise, irrémédiablement barrée par l’Allemande Sonja Vernikov sur le challenge jogging, semble bel et bien prendre goût au challenge trail.

Lire aussi Course à pied: «Je fais beaucoup trop de courses», sourit Aline Pesser Ce succès à Montzen, avec un temps de 1 heure 24 minutes et 23 secondes et une très belle 7e place au classement général, est déjà son cinquième de l’année ! Mireille Herzet et Béatrice Kevelaer complètent le podium féminin de ce trail de Montzen que 86 concurrents et concurrentes ont bouclé.

Lire aussi Challenge La Meuse | Les grands moyens étaient de sortie pour la Wéginight Le prochain rendez-vous, ce sera le Trail du Dragon le samedi 24 juin.

Du côté du challenge jogging, les concurrents avaient donc eux aussi rendez-vous à Montzen ce dimanche. L’occasion pour le Jalhaytois Stéphane Koninckx de renouer avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras sur le Challenge La Meuse depuis le Jogging de Charneux il y a un mois. Nicolas Schyns, Guillaume Lamoline et Yohan Zaradzki (trois fois) ont en effet remporté les cinq manches suivantes. Mais dimanche, à Montzen, Stéphane Koninckx a repris sa marche en avant. Lire aussi Course à pied: le Challenge La Meuse n’est pas l’unique objectif du Jalhaytois Stéphane Koninckx Il a bouclé les 9 kilomètres du parcours en 30 minutes et 28 secondes, devançant Benjamin Rondal de 45 secondes et Franck Schoonbroodt de plus d’1 minute 45. Chez les dames, c’est Anke Brenner qui s’est imposée en 38 minutes et 35 secondes, décrochant au passage la 25e place au classement général. Gaëlle Simons et Sabine Vanderheyden complètent le podium féminin de cette course disputée par 152 concurrents et concurrentes.