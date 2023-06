Drôle de surprise pour le joueur français: en plein voyage de noces, il doit descendre d’urgence de l’avion car il est convoqué en équipe de France!

« Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer », a réagi Coralie Porrovecchio dans sa story Instagram. Avant de donner plus d’explications dans une vidéo : « On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin. Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi… »