Attention si vous enfourchez votre vélo par ce temps: Touring rappelle certaines mesures indispensables!

Les cyclistes sont, avant toute chose, invités à s’hydrater convenablement. Touring insiste sur une hydratation avant, pendant et après leur trajet. Des vêtements légers, un casque bien ventilé et des lunettes de soleil sont également préconisés.

Il est également recommandé aux usagers de vélo de planifier leur trajet en tenant compte des heures les plus chaudes de la journée. Il leur est déconseillé de rouler entre 11h00 et 16h00, soit lorsque soleil est au zénith. Les itinéraires ombragés sont à privilégier si aucune alternative n’est possible.