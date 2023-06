Alpine A424_ β : retour dans la catégorie reine en 2024

Ce 100ème anniversaire des 24 heures correspondait aux 60 ans du tout premier engagement d’Alpine dans l’épreuve. Quel meilleur moment riche en symboles pour dévoiler une toute nouvelle voiture de course ? L’Alpine A424_ β (avec le beta, qui désigne depuis peu chez Alpine les projets et concepts en cours de développement) aura pour mission de représenter Alpine parmi le gratin de l’endurance, et de prolonger une longue histoire de succès, même si ce ne fut que rarement dans la catégorie reine.

Configuration unique

Conforme au règlement de la catégorie, l’Alpine A424_ β est évidemment propulsée par une motorisation hybride. Mais Alpine et ses partenaires osent une configuration unique, puisque la partie thermique est assurée par un moteur V6 3.4 litres suralimenté par un seul turbo, dans un monde ou le double turbo est l’usage. Ce V6 développe, avec la partie hybride, 675 ch. Dans le communiqué, on comprend aussi qu’Alpine est très enthousiaste de participer à cette catégorie, notamment en raison d’une certaine liberté de design qu’elle offre. Ce qui permet d’offrir à la voiture un look – très relativement – proche des voitures de série. On espère juste qu’Alpine fera des choix plus judicieux que Peugeot, dont la très audacieuse 9X8 et son absence d’aileron arrière ne récolte hélas pas le succès escompté en compétition…