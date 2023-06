Haaland, De Bruyne ou Messi? Voici le favori des bookmakers pour le Ballon d’Or 2023 après la victoire de Manchester City en Ligue des champions!

Qui sera élu Ballon d’Or 2023 ? Si le nom du successeur de Karim Benzema ne sera dévoilé que le 30 octobre prochain, la saison 2022-2023 a rendu ses derniers verdicts ce samedi, avec la victoire de Manchester City en finale de la Ligue des champions contre l’Inter.

L’heure est donc désormais aux pronostics concernant l’identité du Ballon d’Or 2023. Et trois noms se dégagent très clairement pour la victoire finale chez les bookmakers : celui de Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine et champion de France avec le PSG et ceux de Kevin De Bruyne et Erling Haaland, qui ont réalisé le triplé Premier League – FA Cup – Ligue des champions avec Manchester City.