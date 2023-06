Bientôt un carburant dérivé du lait ?

L’association des producteurs laitiers du Michigan (USA) viennent d’annoncer le démarrage d’une usine capable de produire 8,3 millions de litres de carburant par an. Pour ce faire, elle s’est associée à Dairy Distiller, une entreprise canadienne qui utilisait déjà le lait pour produire quelque chose d’inattendu : de la vodka. La matière de base est en fait le perméat de lait. Il s’agit d’un sous-produit obtenu par l’ultrafiltration du lait, durant laquelle on extrait les protéines et les matières grasses. Ce sous-produit est extrêmement riche en lactose, et c’est de là que tout part.

Ethanol

Car le lactose est bien sûr une forme de sucre, et on sait que tout sucre peut servir de base à la production d’alcool. C’est ainsi que Dairy Distiller a créé une « vodka de lait », et s’est dit que de la vodka à l’éthanol utilisé comme carburant, il n’y a qu’un pas. Mais est-ce une bonne nouvelle pour l’environnement, que ce bio-carburant ? D’un côté oui, car c’est toujours une bonne idée de valoriser une matière potentiellement sous-utilisée. Le problème ici est la provenance de l’éthanol. Qui dit lait, dit vache, et on sait que l’élevage bovin est une industrie lourdement émettrice de CO2. Il ne faudrait donc pas que la perspective de produire du carburant pousse à étendre encore des élevages déjà démesurés, notamment aux USA.