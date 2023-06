Tesla Cybertruck : « Des lacunes en ingénierie de base »

Dévoilé en fanfare en 2019, le Tesla Cybertruck devait chambouler l’ordre établi, dans une catégorie particulièrement cruciale aux USA. Mais après de multiples retards, il ne devrait arriver qu’en 2024, si tout va bien. Des documents internes ayant récemment fuité montrent qu’outre des retards de planning relativement habituels, le délai s’explique aussi par des problèmes importants, dans des domaines pourtant considérés comme la base de l’ingénierie automobile.

Freinage très problématique

On apprend ainsi que Tesla a un mal fou à solutionner les problèmes de bruits et de vibrations, générés tant par le châssis que par le design peut-être trop audacieux du véhicule. Le Cybertruck rencontre aussi des soucis importants en matière de rigidité, ce qui est certes moins crucial dans le cas d’un pick-up que d’une sportive, mais qui n’est toutefois pas à négliger dans un véhicule destiné à transporter des marchandises. Or, d’après les experts, résoudre ce problème nécessitera de considérablement alourdir le Cybertruck, et de modifier son design. Mais ce n’est pas le pire. La principale tare du Tesla est apparemment le freinage. Course trop longue de la pédale, puissance de freinage inconstante, instabilité en freinage d’urgence, mauvaise maîtrise du roulis, etc. Le plus fou est que sur les documents en fuite, dans la colonne réservée aux solutions possibles, il est indiqué « probablement aucune » à côté de certains problèmes. Interrogé sur ces documents par la revue Wired, Andy Palmer, ex patron de Nissan et d’Aston Martin, exprime son incompréhension. « Ces domaines sont parmi les premiers auxquels s’attaquent les ingénieurs quand on lance le développement d’un nouveau véhicule. Que le Tesla Cybertruck cale dans cette ingénierie de base, c’est incroyable. »