Mishel, future Mme Courtois, a enterré sa vie de jeune fille à Marbella ce week-end

C’est avec dix de ses copines que la future Madame Courtois a profité de ce week-end très festif. Au programme : jet privé, balade en bateau, pool party et soirée en discothèque avec frites et sushis…

Ça se rapproche ! Le mariage de l’année, ce sera sans aucun doute celui de Mishel Gerzig et Thibaut Courtois. Le mannequin israélien de 26 ans et le gardien des Diables Rouges de 31 ans, se diront oui d’ici la fin juin dans le sud de la France, entourés de leurs familles et de leurs amis.

Et qui dit mariage dit évidemment enterrements de vies de jeune fille et de jeune homme pour ces deux-là.