À partir du mois de septembre, on ne pourra plus fumer dans le centre de Dison: «C’est inadmissible, il est temps de prendre des mesures»

Lors de la présentation du Plan Stratégique Transversal (PST) 2020, la bourgmestre Véronique Bonni avait indiqué que la commune de Dison souhaitait imposer l’interdiction de fumer dans certains quartiers du centre-ville. Pourtant, trois ans plus tard, rien n’a encore été réalisé et aucune mesure drastique envers les fumeurs n’a été prise. Mais cela va prochainement changer car on devrait enfin voir ce projet se concrétiser dès le mois de septembre.