Le Canada et les Pays-Bas saisissent la Cour internationale de justice contre la Syrie pour des allégations de «torture»

La CIJ, qui siège à La Haye, a déclaré dans un communiqué que les Néerlandais et les Canadiens accusent la Syrie d’avoir enfreint une convention de l’ONU contre «la torture et autres peines ou traitements cruels», y compris «l’emploi d’armes chimiques».

«Des citoyens syriens ont été torturés, assassinés, ont disparu, ont été attaqués au gaz toxique ou forcés de fuir pour sauver leur vie et de laisser derrière eux tout ce qu’ils avaient, a-t-il poursuivi.

»Porter cette affaire devant la CIJ est une prochaine étape majeure sur la longue route vers cet objectif«, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

Pratique «abjecte»

La Syrie a selon les Pays-Bas et le Canada »commis d’innombrables violations du droit international, qui ont commencé en 2011 au moins, avec la répression violente de manifestations civiles«.

Parmi ces violations alléguées figurent »le recours à la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants«, notamment des »traitements odieux infligés aux détenus (...), des disparitions forcées, des actes de violence sexuelle et à caractère sexiste et des violences infligées aux enfants«.

Les violations »comprennent aussi l’emploi d’armes chimiques, pratique particulièrement abjecte qui a été utilisée pour intimider et punir la population civile, et a causé un grand nombre de morts et de blessés, ainsi que des souffrances physiques et mentales aiguës«.

La Syrie a nié à plusieurs reprises avoir eu recours à l’utilisation d’armes chimiques, bien que l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques a constaté que l’armée syrienne les avait utilisées à plusieurs occasions contre ses propres citoyens.