Le 14 juin c’est la journée mondiale du donneur de sang : la Croix-Rouge va mener des actions dans la province de Luxembourg

Malgré un appel aux dons il y a 15 jours, les stocks de sang sont encore très critiques et les perspectives de cet été sont loin de pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux (non seulement en O Négatif mais aussi pour les autres groupes sanguins). Dès ce 12 juin, le Service du Sang de la Croix-Rouge mènera diverses actions pour renforcer et poursuivre la mobilisation dans ces prochains jours. Les 16 sites de prélèvement seront tous ouverts exceptionnellement ce mercredi 14 juin jusqu’à 19h (consultez notre site) et une large couverture médiatique rappellera l’importance du don de sang.

Pourquoi cet appel insistant ? Comment y répondre ?

Les périodes de congés de printemps et les fériés successifs ont diminué significativement les stocks du Service du Sang en quelques semaines. Il est essentiel que la population se mobilise pouvoir garantir l’approvisionnement des hôpitaux dans les semaines à venir par ce geste simple. Toute personne souhaitant donner peut se présenter dans un lieu de collecte proche chez lui dès maintenant : un geste solidaire pour ce mois de juin avant de préparer ses valises et prendre du temps pour se reposer. Pensons à ceux qui en ont besoin. En 30 min, nous pouvons sauver 3 vies !